IMD Rainfall Alert: अगले चार दिनों तक उत्तर भारत में होगी भारी से बहुत भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update 31 August: यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार दिनों तक उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बरसात होगी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:07 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 31 August: उत्तर भारत में अगले चार दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से तीन सितंबर, उत्तराखंड में 31 अगस्त और एक सितंबर, जम्मू में 31 से दो सितंबर को भारी से बहुत भारी बरसात होगी। इसके अलावा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक में अगले सात दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं, गुजरात में चार से छह सितंबर के बीच अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड में 31 अगस्त और एक सितंबर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 31 अगस्त से दो सितंबर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में दो सितंबर को बहुत भारी बरसात होगी। इसके अलावा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में अगले सात दिनों तक भारी बारिश जारी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से दो सितंबर, हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से तीन सितंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में 31 अगस्त और एक सितंबर को भारी बारिश होने वाली है।

पश्चिमी भारत के राज्यों की बात करें तो गुजरात में चार और पांच सितंबर, सौराष्ट्र और कच्छ में पांच व छह सितंबर को भारी बरसात होगी। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले सात दिनों तक भारी बरसात होगी, जबकि मराठवाड़ा में दो और तीन सितंबर, सौराष्ट्र व कच्छ में चार से छह सितंबर के बीच बहुत भारी बारिश होगी। गुजरात में 31 अगस्त और तीन से छह सितंबर, सौराष्ट्र व कच्छ में चार से छह सितंबर, कोंकण और गोवा में तीन, चार और पांच सितंबर को भारी बरसात होने वाली है।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक भारी बरसात होगी, जबकि ओडिशा में अगले चार दिनों, विदर्भ में दो, तीन और चार सितंबर, अंडमान और निकोबार, बिहार में 31 अगस्त, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में एक और दो सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।