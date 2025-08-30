IMD Rainfall Alert: हो जाएं सावधान, उत्तर भारत में अगले पांच दिन होगी भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update 30 August: उत्तर भारत में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Rainfall Alert, Weather Update 30 August: उत्तर भारत में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू में 30, 31 को हिमाचल प्रदेश में, 30 अगस्त से एक सितंबर के दौरान उत्तरखंड में इस दौरान बहुत भारी बारिश हो सकती है। 30 अगस्त तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले सात दिनों तक उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 30 अगस्त से दो सितंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से दो सितंबर, पश्चिमी राजस्थान में 30 अगस्त से एक सितंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक और दो सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 अगस्त को, उत्तराखंड में 30 अगस्त से एक सितंबर तक, जम्मू, पंजाब में 30 अगस्त को, पूर्वी राजस्थान में 31 अगस्त को और उत्तर प्रदेश में एक सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।