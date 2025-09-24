IMD Rainfall Alert Weather Update 24 September Low Pressure Area Odisha Chhatisgarh Andhra Pradesh Very Heavy Rain Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, बदलने जा रहा मौसम; इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, Weather Hindi News - Hindustan
IMD Rainfall Alert Weather Update 24 September Low Pressure Area Odisha Chhatisgarh Andhra Pradesh Very Heavy Rain

Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, बदलने जा रहा मौसम; इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update: बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना समेत कई राज्यों में जमकर बारिश होगी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 03:20 PM
IMD Rain Alert, Weather Update 24 September: देशभर से मॉनसून की वापसी हो रही है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। लेकिन इस बीच, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी व गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा, एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र 25 सितंबर को उत्तर और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। इसकी वजह से कई राज्यों में मौसम बदलेगा। 27 सितंबर तक ओडिशा, 24 और 25 तक छत्तीसगढ़, 26 और 27 को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 25 को विदर्भ, 26-30 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, 27 सितंबर को मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होगी।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से आज इसकी वापसी हो गई है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो अगले सात दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में, 24, 29 और 30 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 28-30 सितंबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, 24-27 सितंबर के दौरान विदर्भ, 24, 25 और 30 सितंबर को अंडमान और निकोबाद, 27 को गंगीय पश्चिम बंगाल, 28 को बिहार, 24 को झारखंड, 24-27 को सितंबर के दौरान ओडिशा में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा, कई इलाकों में भारी बारिश का भी अलर्ट है।

पश्चिमी भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में 25-30 सितंबर, मराठवाड़ा में 25-29 सितंबर तक, गुजरात में 27-30 सितंबर, सौराष्ट्र और कच्छ में 30 सितंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में 26-30 सितंबर, मराठवाड़ा में 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश होगी।

दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में अगले सात दिनों तक, तमिलनाडु में 25-27 सितंबर तक, केरल, माहे में 24-27 सितंबर तक, लक्षद्वीप में 25 और 26 सितंबर को, तटीय कर्नाटक में 24 और 25 सितंबर को और 27-30 सितंबर तक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 26 से 29 सितंबर तक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 26-28 सितंबर, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 24-29 सितंबर तक भारी बारिश होगी।