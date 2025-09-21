Rain Alert: अगले 24 घंटे में बनने वाला है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update 21 September: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसकी वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में भारी बारिश होगी। जानें अन्य राज्यों का हाल...

IMD Rainfall Alert, Weather Update 21 September: अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसकी वजह से 23-27 सितंबर तक ओडिशा, 24-27 सितंबर तक झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और 21 सितंबर को तथा 24 से 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 21 और 22 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश में, 25-27 सितंबर तक, बिहार में, 24-26 सितंबर तक झारखंड में, 24-25 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 22 और 23 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, 24 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, 23-27 सितंबर तक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 21-24 सितंबर तक असम, मेघालय, 21-23 सितंबर और 27 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 22, 26, 27 सितंबर को केरल, माहे, 21, 26 और 27 सितंबर को रायलसीमा में, 26 और 27 सितंबर को तटीय कर्नाटक, 21 से 23 सितंबर और 26 और 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। अगले पांच दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलेंगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो 24 सितंबर को छोड़कर अगले सात दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में, 22 सितंबर और 25 से 27 सितंबर तक कोंकण, गोवा में, 22 और 23 सितंबर को मराठवाड़ा में, 22 और 23 सितंबर को गुजरात में कुछ जगह भारी बारिश होगी।