IMD Rainfall Alert Weather Update 21 September Low Pressure Area Odisha Jharkhand AP Rain Weather Forecast Barish

Rain Alert: अगले 24 घंटे में बनने वाला है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update 21 September: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसकी वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में भारी बारिश होगी। जानें अन्य राज्यों का हाल...

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 07:36 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 21 September: अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसकी वजह से 23-27 सितंबर तक ओडिशा, 24-27 सितंबर तक झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और 21 सितंबर को तथा 24 से 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 21 और 22 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश में, 25-27 सितंबर तक, बिहार में, 24-26 सितंबर तक झारखंड में, 24-25 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 22 और 23 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, 24 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, 23-27 सितंबर तक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 21-24 सितंबर तक असम, मेघालय, 21-23 सितंबर और 27 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 22, 26, 27 सितंबर को केरल, माहे, 21, 26 और 27 सितंबर को रायलसीमा में, 26 और 27 सितंबर को तटीय कर्नाटक, 21 से 23 सितंबर और 26 और 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। अगले पांच दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलेंगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो 24 सितंबर को छोड़कर अगले सात दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में, 22 सितंबर और 25 से 27 सितंबर तक कोंकण, गोवा में, 22 और 23 सितंबर को मराठवाड़ा में, 22 और 23 सितंबर को गुजरात में कुछ जगह भारी बारिश होगी।

अगले 48 घंटों के दौरान और 26-27 सितंबर को तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान

तेलंगाना के अलग-अलग स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान और 26 तथा 27 सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि अगले सात दिनों में राज्य के कुछ स्थानों या कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले पांच दिनों में तेलंगाना के सभी जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के महबूबाबाद, सूर्यापेट और निर्मल जिले के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गयी है।रिपोर्ट में कहा गया कि इसी अवधि के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भी बारिश हुई है।