IMD Rainfall Alert Weather Update 17 August Heavy Rainfall in These 3 States Next 7 Days Low Pressure Area बनने जा रहा कम दबाव का क्षेत्र, इन तीन राज्यों में सात दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश
बनने जा रहा कम दबाव का क्षेत्र, इन तीन राज्यों में सात दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश

IMD Rainall Alert, Weather Update 17 August: अगले सात दिनों के दौरान गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, कम दबाव का क्षेत्र भी बनने वाला है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 02:57 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 17 August: बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य से सटे उत्तर-पश्चिम, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 24 घंटे में इसके अवदाब में बदलने की संभावना है। अगले सात दिनों के दौरान गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत भारी बारिश होने वाली है। 17-19 अगस्त के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों, 19-20 अगस्त को सौराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश होगी।

इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश, 17-18 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में अलग-अलग स्थानों, 18 तारीख को ओडिशा और तेलंगाना में अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है। पश्चिम भारत की बात करें तो 17-19 अगस्त के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों, 19 और 20 अगस्त को गुजरात में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। 17-21 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, 17-20 अगस्त के दौरान कोंकण, गोवा, 17 और 18 अगस्त को मराठवाड़ा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण भारत की बात करें तो 17, 18 अगस्त को तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। 17 तारीख को तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। 17-20 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, आंतरिक कर्नाटक, 17 और 18 अगस्त को रायलसीमा, 17-19 अगस्त के दौरान तेलंगाना, 17-21 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक में, 18-20 अगस्त के दौरान केरल, माहे में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने वाली है।

उत्तर-पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 17-19 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 17 और 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में, 21-23 अगस्त के दौरान और अगले सात दिनों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, 17-19 अगस्त के दौरान और 23 तारीख को पंजाब, 17, 18, 22 और 23 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 22 और 23 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 21 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 21 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भारी बारिश होगी।