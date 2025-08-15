Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन तीन राज्यों में अगले सात दिनों तक होगी भारी बारिश
Rain Alert, Weather Update: गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
IMD Rainfall Alert, Weather Update: दक्षिणी ओडिशा, उससे सटे हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके साथ ही, मध्य भारत के राज्यों में भी अगले सात दिनों तक बहुत भारी बरसात होगी।
पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा में 16-18 अगस्त, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में 17, 18 अगस्त, गुजरात में 18 अगस्त को बहुत भारी बरसात होगी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गईहै। हिमाचल प्रदेश में 15-20 अगस्त, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 15, 17, 18 अगस्त, पंजाब में 15-19 अगस्त, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 15-18 अगस्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 और 21 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त, पश्चिमी राजस्थान में 19 अगस्त को बहुत भारी बरसात होगी। उत्तराखंड में 16 और 17, पूर्वी राजस्थान में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले सात दिनों तक भारी बरसात होगी। विदर्भ में अगले सात दिनों तक, अंडमान और निकोबार द्वीप में 15 अगस्त, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 17, 18 और 21 अगस्त, झारखंड में 19 अगस्त, ओडिशा में 15 और 17-21 अगस्त, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15, 16, 18, 19 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 19-21 अगस्त को भारी बरसात होने वाली है। वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय कर्नज्ञटक, तेलंगाना में अगले सात दिनों तक भारी बरसात होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 15 और 19 अगस्त, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 15-18 अगस्त, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 18, 19 अगस्त, तेलंगाना में 15-19 अगस्त को भारी बारिश होने वाली है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।