Rain Alert: सावधान! बना है कम दबाव का क्षेत्र, इन चार राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश
Rain Alert, Weather Update 12 September: कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जमकर बरसात होने वाली है।
Rain Alert, Weather Update 12 September: उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से चार राज्यों में- 12 और 13 सितंबर को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, 12-14 सितंबर को तेलंगाना, 13-15 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को मूसलाधार बारिश की वजह से सावधान रहने की भी जरूरत है।
वहीं, पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 12-16 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, 12-15 सितंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 13-15 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 13 को बिहार, 13 और 14 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, अब मॉनसून की वापसी भी होने जा रही है। 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं।
उत्तर-पूर्व भारत की बात करें तो 12-18 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 17 सितंबर को असम, मेघालय, 12-17 सितंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 12-16 सितंबर को असम, मेघालय में और 12-15 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 13-15सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बरसात होगी।
पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 12-14 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में, 14 और 15 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 16 और 17 सितंबर को अंडमान और निकोबार, 12-18 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 12-16 सितंबर को बिहार, 15 और 16 सितंबर को झारखंड, 12-13 सितंबर को ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
वहीं, उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, 12-16 सितंबर को उत्तराखंड, 13 सितंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, 12 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 15 से 17 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 17 और 18 सितंबर को पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 12 और 13 सितंबर को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होगी।
