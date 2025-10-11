IMD Rainfall Alert Weather Update 11 October South India Next 5 Days Heavy Rainfall Weather Forecast UP Bihar Monsoon हो जाएं सावधान! अगले पांच दिनों तक देश के इस हिस्से में मूसलाधार बारिश, IMD की लेटेस्ट चेतावनी, Weather Hindi News - Hindustan
IMD Rainfall Alert Weather Update 11 October South India Next 5 Days Heavy Rainfall Weather Forecast UP Bihar Monsoon

हो जाएं सावधान! अगले पांच दिनों तक देश के इस हिस्से में मूसलाधार बारिश, IMD की लेटेस्ट चेतावनी

IMD Rainfall Alert, Weather Update 11 October: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण भारत में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में बरसात होने वाली है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 02:45 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 11 October: अगले दो से तीन दिनों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, संपूर्ण झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं, अगले पांच दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई ह। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

मौसम विभाग के अनुसार, 12-17 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, केरल, 11 और 12 अक्टूबर को लक्षद्वीप, 11 को तटीय कर्नाटक, 11 से 15 के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 11 से 14 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम व रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश और 11 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु व केरल में बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, 11-12 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम व रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलेंगी।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 11 और 12 अक्टूबर को ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 11 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और 11-13 अक्टूबर को ओडिशा में बिजली व तेज हवा के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है।

पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 11 अक्टूबर को असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 11 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में और 11 व 12 अक्टूबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बिजली के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।