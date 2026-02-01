Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़IMD Rainfall Alert Weather Update 1 February Punjab Kashmir Snowfall Delhi Bihar Chandigarh Weather Forecast
Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा; जानें मौसम का हाल

Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा; जानें मौसम का हाल

संक्षेप:

IMD Rainfall Alert, Weather Update 1 Feb: तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पांच से सात फरवरी के दौरान हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं, तीन फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर और पांच फरवरी तक कुछ अलग-अलग जगहों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

Feb 01, 2026 08:11 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IMD Rainfall Alert, Weather Update 1 February: लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से एक से तीन फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी व उत्तर पश्चिम भारत व मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद, तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पांच से सात फरवरी के दौरान हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं, तीन फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर और पांच फरवरी तक कुछ अलग-अलग जगहों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री सेल्सियस था, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच था। देश के बाकी हिस्सों में यह 10 डिग्री और उससे ज्यादा था, सिवाय जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊंचे इलाकों को छोड़कर जहां यह 0 डिग्री से कम था।

बारिश, बर्फबारी का अलर्ट

एक से तीन फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। एक फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और एक और दो फरवरी को उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में और दो फरवरी के दौरान मध्य महाराष्ट्र में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। एक फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है।

अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आएगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अगले दो दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Rain Alert IMD UP Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।