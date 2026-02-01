Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा; जानें मौसम का हाल

संक्षेप: IMD Rainfall Alert, Weather Update 1 Feb: तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पांच से सात फरवरी के दौरान हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं, तीन फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर और पांच फरवरी तक कुछ अलग-अलग जगहों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

IMD Rainfall Alert, Weather Update 1 February: लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से एक से तीन फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी व उत्तर पश्चिम भारत व मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद, तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पांच से सात फरवरी के दौरान हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं, तीन फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर और पांच फरवरी तक कुछ अलग-अलग जगहों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री सेल्सियस था, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच था। देश के बाकी हिस्सों में यह 10 डिग्री और उससे ज्यादा था, सिवाय जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊंचे इलाकों को छोड़कर जहां यह 0 डिग्री से कम था।

बारिश, बर्फबारी का अलर्ट एक से तीन फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। एक फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और एक और दो फरवरी को उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में और दो फरवरी के दौरान मध्य महाराष्ट्र में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। एक फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है।