Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में अगले पांच दिनों तक होगी भारी बारिश

Rain Alert, Weather Update 8 October: तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पांच दिनों तक भारी बरसात होने वाली है। वहीं, अगले दो से तीन दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों मॉनसून के वापस लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 03:17 PM
Rain Alert, Weather Update 8 October: दक्षिण भारत में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले चार से पांच दिनों तक दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है और कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पांच दिनों तक भारी बरसात होने वाली है। वहीं, अगले दो से तीन दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों व महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हैं।

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, माहे में आठ से 12 अक्टूबर तक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में आठ से 10 अक्टूबर तक, तेलंगाना में आठ अक्टूबर को, तटीय कर्नाटक में 10 अक्टूबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/तूफान के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले पांच दिनों तक तमिलनाडु, केरल, माहे, तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आठ अक्टूबर, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में अगले दो से तीन दिनों तक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में अगले पांच दिनों तक, रायलसीमा में आठ से 10 अक्टूबर तक बिजली के साथ तूफान की संभावना है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड में आठ अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर बारिश के साथ तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, पूर्वी भारत की बात करें तो गंगा के मैदानी इलाकों में आठ से 10 अक्टूबर तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आठ अक्टूबर को ओडिशा में 9 से 11 अक्टूबर तक कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नगालैँड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आठ से दस अक्टूबर तक, अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को कुछ अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी।