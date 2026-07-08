IMD Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश; जानें कब से मिलेगी राहत
IMD Rain Alert, Weather Update 8 July: देशभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है। यूपी-बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है।
IMD Rain Alert, Weather Update 8 July: उत्तर भारत समेत देशभर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से आठ जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिककिम, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और असम, मेघालय में मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा, 9 जुलाई से देश के मध्य भागों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने की संभावना है। यानी कि भारी बारिश से कुछ राहत मिलेगी।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 8-12 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 8-14 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। 9 जुलाई को पंजाब में, 8-10 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 8-13 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 8-9 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होगी। 13-14 जुलाई के दौरान जममू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कही बारिश होगी। आठ जुलाई और 10-14 जुलाई के दौरान पंजाब, 11-14 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14 जुलाई को पूर्वी यूपी, 8-14 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान, 10-14 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। आठ जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना है। 8, 11 और 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर, आठ और नौ जुलाई को पूर्वी राजस्थान, आठ जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य से तेज बिजली कड़कने की गतिविधि होने की संभावना।
मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8-10 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 8-11 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 8-9 जुलाई और 13-14 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ में 9 जुलाई और 13-14 जुलाई के दौरान बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11-14 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 12-14 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 10-12 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में आठ जुलाई और 10-12 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 जुलाई और 10 जुलाई को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 11-12 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 13-14 जुलाई के जुलाई, छत्तीसगढ़ में 12-14 जुलाई के दौरान बारिश होगी। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 जुलाई को और पूर्वी मध्य प्रदेश में 8-10 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत बारिश होने की संभावना है।
अंडमान, बिहार, झारखंड तक होगी मूसलाधार बरसात
पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8-11 जुलाई और 14 जुलाई को, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 8-14 जुलाई के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 10-14 जुलाई के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12-13 जुलाई के दौरान, गंगा में मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 8-9 जुलाई, झारखंड में आठ और 11 जुलाई, बिहार में 9 जुलाई और 12-14 जुलाई के दौरान, ओडिशा में 8-12 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं से छिटपुट बारिश होने वाली है। 9-10 जुलाई को बिहार में मध्यम से तेज बिजली कड़कने की गतिविधि होने की संभावना है।
गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी
वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में 8-14 जुलाई के दौरान, मध्य महाराष्ट्र में आठ जुलाई, गुजरात और मराठवाडा़ में 8-9 जुलाई के दौरान काफी ज्यादा बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में 9-14 जुलाई के दौरान, गुजरात और मराठवाड़ा में 10-14 जुलाई के दौरान, सौराष्ट्र और कच्छ में 8-14 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 8-9 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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