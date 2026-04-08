Rain Alert: तेज बारिश, 60 किमी की रफ्तार से आंधी; UP समेत इन राज्यों के लिए चेतावनी जारी; बिजली भी कड़केगी
Rain Alert, Weather Update 8 April: आठ अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से तेज बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज आंधी 60 किमी प्रति घंटे तक चलने वाली है।
IMD Rain Alert, Weather Update 8 April: उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश, आंधी तूफान का दौर चल रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार को बताया है कि सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में ओले गिरने वाले हैं और भारी बारिश भी होगी। यूपी-बिहार, उत्तराखंड में तेज बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, कई इलाकों में बिजली भी कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। उसके बाद धीरे-धीरे गर्मी बढ़ेगी और तापमान ऊपर जाएगा।
यूपी, उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो आठ अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट हकी से मध्यम बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 9-11 अप्रैल के दौरान जम्मू-कश्मीर, 9 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के साथ छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
आठ अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से तेज बारिश के साथ छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं 60 किमी प्रति घंटे तक चलने वाली है। आठ अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट ओले की चेतावनी जारी की गई है। आठ अप्रैल को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में नौ और 12 अप्रैल, असम और मेघालय में 9 और 10 अप्रैल और त्रिपुरा में आठ और नौ अप्रैल को छिटपुट भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय में 8 और 9 अप्रैल को छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है।
झारखंड से ओडिशा तक बारिश का अलर्ट
पूर्वी भारत में 9 से 12 अप्रैल के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 9 अप्रैल को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, 9 व 10 अप्रैल को ओडिशा में छिटपुट से मध्यम बरिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है। आठ अप्रैल को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ आंधी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, झोंके 80 किमी प्रति घंटा तक हवाएं चलने की संभावना है। आठ अप्रैल को बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ आंधी (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा, झोंके 70 किमी प्रति घंटा) हवा चलेगी। आठ अप्रैल को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। आठ अप्रैल को पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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