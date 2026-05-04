IMD Rain Alert: सावधान! अगले पांच दिन तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी-बिजली भी कड़केगी
IMD Rain Alert, Weather Update 4 May: अगले पांच दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, पुडुचेरी, कराईकल में तेज आंधी, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है।
IMD Rain Alert, Weather Update 4 May: यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल यानी कि 4 व 5 मई को उत्तर भारत, मध्य और पूर्वी भारत में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट स्थानों पर गरज, आंधी, बिजली कड़कने, तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। चार और पांच मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में गरज, आंधी, बिजल कड़कने और तेज हवाओं, जिनकी स्पीड 60 किमी प्रति घंटे हो सकती है के साथ भारी बारिश की संभावना है। अगले पांच दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, पुडुचेरी, कराईकल में तेज आंधी, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है।
उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 4-6 मई के दौरान, उत्तराखंड में 4-8 मई के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। कहीं-कहीं मध्यम बारिश व बर्फबारी का भी अलर्ट है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पांच व छह मई को और 10 मई को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 और 6 मई को गरज, बिजली और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छह और सात मई को ऐसा मौसम रहेगा। वहीं, पश्चिमी राजस्थान में चार से सात मई, पूर्वी राजस्थान में चार से आठ मई के दौरान तेज गरज, बिजली और तेज बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में चार मई को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन और चार मई को इक्का-दुक्का जगहों पर ओले गिरने वाले हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चार मई को कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी।
पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में चार मई, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में चार से छह मई के दौरान गरज, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। इसके अलावा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पांच से सात मई के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सात मई को बिजली चमकने वाली है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में चार से आठ मई के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में छह और आठ मई के दौरान, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में चार से आठ मई के दौरान, कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट गरज-चमक, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई हे।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।