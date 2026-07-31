IMD Rain Alert: अगले सात दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली की भी चेतावनी

IMD Rain Alert, Weather Update 31 July: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानें राज्यों के मौसम का हाल...

IMD Rain Alert, Weather Update 31 July: पश्चिम विदर्भ और उससे सटे दक्षिण मध्य प्रदेश पर अवदाब का प्रभाव बना हुआ है। इसकी वजह से 31 जुलाई और एक अगस्त को गुजरात में और 31 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में अलग-अगल जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले सात दिनों के दौरान उत्रत भारत में तेज बारिश होने वाली है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 31 जुलाई से छह अगस्त यानी कि सात दिनों के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होगी। साथ ही आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का भी अलर्ट है। 31 जुलाई से पांच अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, तीन से छह अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दो से छह अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश, दो अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में काफी ज्यादा व्यापक बारिश का अलर्ट है। अगले सात दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश होगी।

मध्य भारत के राज्यों की बात करें तो 31 जुलाई से एक अगस्त के बीच पश्चमी मध्य प्रदेश, 31 जुलाई और तीन से छह अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, 31 जुलाई से एक अगस्त और छह अगस्त को विदर्भ में काफी ज्यादा बारिश होगी। आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले चार दिनों तक मध्य भारत में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। एक से चार अगस्त के बीच विदर्भ में, 31 जुलाई से चार अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है। वहीं, पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 31 जुलाई से छह अगस्त के दौरान, बिहार में एक से पांच अगस्त के दौरान, ओडिशा में दो से पांच अगस्त के दौरान काफी ज्यादा बारिश होगी। साथ ही, आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अनुमान है। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वी भारत में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में तेज बरसात वहीं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले एक हफ्ते तक बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 31 जुलाई से दो अगस्त के दौरान, असम, मेघालय में 31 जुलाई से पांच अगस्त, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 31 जुलाई से छह अगस्त के दौरान काफी ज्यादा बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में तीन से छह अगस्त के दौरान, असम, मेघालय में छह अगस्त को भारी बारिश होगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में 31 जुलाई से छह अगस्त के बीच यानी कि सात दिनों के दौरान, मध्य महाराष्ट्र में 31 जुलाई से एक अगस्त, मराठवाड़ा में 31 जुलाई, गुजरात और सौराष्ट्र व कच्छ में 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच काफी ज्यादा बरसात होगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो दो से छह अगस्त के बीच, मराठवाड़ा में एक से छह अगस्त के बीच, गुजरात, सौराष्ट्र व कच्छ में तीन से छह अगस्त के बीच कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 31 जुलाई को, गुजरात, सौराष्ट्र व कच्छ में 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

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