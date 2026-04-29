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IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिली राहत, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Apr 29, 2026 03:49 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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IMD Rain Alert, UP Rain 29 April: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा, कई जगह तेज हवाएं भी चलने वाली हैं।

IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिली राहत, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert, Weather Update 29 April: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में काफी कमी आई है। आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में बारिश होगी। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरपूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने वाली है। 29 अप्रैल को असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तदे देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-46 डिग्री के बीच रहा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बांदा 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। 29 और 30 अप्रैल को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज के साथ आंधी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने की संभावना है। 29 अप्रैल को असम, मेघालय में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है। 29 अप्रैल से चार मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बरसात होने वाली है।

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दिल्ली, यूपी में होगी बारिश

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 29 अप्रैल और तीन से पांच मई के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 29 अप्रैल, तीन और चार मई के दौरान, उत्तराखंड में 29 अप्रैल से पांच मई के दौरान मध्यम स्तर की बरसात होने वाली है। इसके अलावा, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल और दो से पांच मई के दौरान ,उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अप्रैल के दौरान, पश्चिमी राजस्थान में 29 अप्रैल और दो से पांच मई के दौरान, पूर्वी राजस्थान में 29 अप्रैल से पांच मई के दौरान छिटपुट से मध्यम स्तर की बारिश होने वाली है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और दो से चार मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी आने की संभावना है। 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज हवाएं चलने वाली हैं। 29 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट ओले गिरने वाले हैं।

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बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट

29 अप्रैल को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में छिटपुट रूप से अत्यधिक रूप से भारी बारिश होने वाली है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 29 अप्रैल से तीन मई के दौरान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 29 और 30 अप्रैल को, बिहार में 29 अप्रैल को भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 30 अप्रैल और एक मई को भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों के दौरान, विदर्भ में 29 मई और तीन मई को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
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