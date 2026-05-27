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IMD Rain Alert: झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार, UP समेत इन राज्यों में अलर्ट; गर्मी से मिलेगी राहत

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD Rain Alert, Weather Update 27 May: उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। कल से यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, ओले भी गिरेंगे और आंधी की भी संभावना जताई गई है। जानें- अपने राज्य का मौसम

IMD Rain Alert: झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार, UP समेत इन राज्यों में अलर्ट; गर्मी से मिलेगी राहत

IMD Rain Alert, Weather Update 27 May: उत्तर भारत में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। यूपी-बिहार, दिल्ली समेत तमाम राज्य हीटवेव की मार झेल रहे हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों तक उत्तर भारत और मध्य भारत में हीटवेव चलने वाली है। हालांकि, हीटवेव और भीषण गर्मी से राहत मिलने की भी तारीख सामने आ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी और हीटवेव की स्थिति में सुधार होगा। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं, यूपी में कल से ही राहत मिल जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 31 मई तक बारिश, आंधी, बिजली और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में और आज 27 मई को दक्षिण भारत में और 27-29 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में छिटपुट भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, 28-30 मई के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भीषण आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 27, 28 मई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। एक और दो जून को अरुणाचल प्रदेश में, 27 और 28 मई, दो जून को असम, मेघालय में और 27 व 28 मई और 30 मई और दो जून को नगालैंड, मणिपुर, मजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश होने वाली है।

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंतरिक कर्नाटक में 27 मई से दो जून तक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेंगलाना और आंतरिक कर्नाटक में 27 मई से 31 मई तक छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 27 मई, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 27-29 मई, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 27 और 28 मई को गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 27 से 29 मई तक, केरल, माहे में 27 मई और एक व दो जून को, लक्षद्वीप में एक व दो जून को, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना में 27 मई को छिटपुट भारी बरसात होगी।

पूर्वी भारत की बात करें तो 27 मई से दो जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 27-29 मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 27-31 मई के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। 27-31 मई के दौरान बिहार, ओडिशा में, 27 मई से एक जून के दौरान झारखंड में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड के मौसम का हाल

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में 27 से 30 मई के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 28 व 29 मई, उत्तराखंड में 27 से 30 मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 31 मई के दौरान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 से 31 मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है।

यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

वहीं, 29 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके अलावा, 28 मई और 29 मई को राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। 30 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 28-30 मई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही मौसम होगा। इसके अलावा, 29 मई को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 29 व 30 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर भारी बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 व 29 मई को और पूर्वी यूपी में 29 मई को ओले गिरेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 28 और 29 मई को कुछ जगहों पर धूलभरी आंधी आएगी।

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लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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