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Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन दो राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rain Alert: कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से दो राज्यों में मूसलाधार बारिश होने वाली है। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में भी बरसात होगी।

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इन दो राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

Rain Alert, IMD Weather Update 24 July: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से गुजरात में 24 और 25 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। इसके अलावा, आज मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यानी कि मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करूं तो 24-30 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी इलाकों में बारिश होने वाली है। पंजाब में 24-25 जुलाई, 28-30 जुलाई, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28-30 जुलाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27-30 जुलाई, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 24-25 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या सभी जगहों पर बारिश होगी। वहीं, पंजाब में 26-27 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24-27 जुलाई के दौरान, पूर्वी यूपी में 24-26 जुलाई के दौरान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 26-30 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होगी।

24-25 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 25-30 जुलाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24-26 जुलाई, 30 जुलाई को, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 24-25 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई को, पूर्वी यूपी में 27 जुलाई और 30 जुलाई, पश्चिमी राजस्थान में 26 जुलाई को भारी बारिश होगी। 26-27 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, साथ ही 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश होगी।

मध्य भारत की बात करें तो 24-25 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 24-30 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, 24 जुलाई, 27-30 जुलाई के दौरान विदर्भ में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने वाली है। 26-30 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 25-26 जुलाई के दौरान विद्रभ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 24-28 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 24-25 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। 26-27 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 24-26 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में आंधी तूफान आएगा।

इसके अलावा, पूर्वी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 24 जुलाई, 28-30 जुलाई के दौरान बिहार, 24-28 जुलाई के दौरान ओडिशा में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होगी। 25-27 जुलाई के दौरान बिहार में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। ओडिशा में 29-30 जुलाई के दौरान तेज बारिश होगी।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में तेज बारिश का अलर्ट

वहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 24-26 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 25-26 जुलाई के दौरान असम, मेघालय में छिटपुट बारिश होगी। 27-30 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 24 जुलाई और 27-30 जुलाई के दौरान असम, मेघालय में, 24-30 जुलाई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज्यादा व्यापक बरसात होगी। 24-26 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 24-28 जुलाई के दौरान असम, मेघालय में आंधी तूफान और बिजली कड़केगी।

गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में भारी बारिश

इसके अलावा, पूरे पश्चिमी भारत के राज्यों में अगले एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट है। 24-30 जुलाई के दौरान कोंकण, गोवा, 24-25 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, 24-28 जुलाई के दौरान गुजरात में, 24-26 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र व कच्छ में काफी ज्यादा व्यापक बरसात होगी। 26-30 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, 24-30 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा, 29-30 जुलाई के दौरान गुजरात, 27-30 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र व कच्छ में बारिश होगी। 24-27 जुलाई के दौरान गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरेगी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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