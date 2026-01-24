Rain Alert: सावधान! आ रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप: IMD Rain Alert, Weather Update: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर तक बारिश/बर्फबारी, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की संभावना है।

IMD Rain Alert, Weather Update 24 January: एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 26-28 जनवरी के दौरान पहाड़ी राज्यों में बारिश व बार्फबारी की संभावना है। इसके अलावा, 27 से 28 जनवरी के दौरान उत्तर भारत और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश, बिजली कड़कने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री सेल्सियस रहा, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर, दिल्ली में कई जगहों पर 5-9 डिग्री, दक्षिण राजस्थान में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, मेघालय में कुछ जगहों पर, बाकी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।

27 और 28 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर तक बारिश/बर्फबारी, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की संभावना है।