IMD Rain Alert Weather Update 24 August Gujarat Heavy Rainfall 30 August Uttarakhand Himachal Pradesh Weather Forecast IMD Rain Alert: इस राज्य में 30 अगस्त तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़IMD Rain Alert Weather Update 24 August Gujarat Heavy Rainfall 30 August Uttarakhand Himachal Pradesh Weather Forecast

IMD Rain Alert: इस राज्य में 30 अगस्त तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी

IMD Rain Alert, Weather Update 24 August: अगले सात दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जानें अन्य राज्यों का भी हाल…

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 05:54 PM
share Share
Follow Us on
IMD Rain Alert: इस राज्य में 30 अगस्त तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी

Rain Alert, Weather Update 24 August: देशभर में मॉनसून का दूसरा फेज चल रहा है। गुजरात में 30 अगस्त तक और राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, 24 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर, हिमाल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, 24-25 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 24 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है। अगले सात दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 24-26 अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर, हरियाणा, 24-27 अगस्त के दौरान राजस्थान, 24-26 अगस्त के दौरान पंजाब, 29, 30 अगस्त को, 24, 25 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में बहुत भारी बरसात होगी।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अगले सात दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। 24, 25, 29, 30 अगस्त को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 24 अगस्त को गंगीय पश्चिम बंगाल, 24. 25 को बिहार, 24, 25, 28 और 29 अगस्त को झारखंड, 28-30 अगस्त के दौरान विदर्भ, 24 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 25 और 26 अगस्त को ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी।