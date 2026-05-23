IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, देख लें अलर्ट
IMD Rain Alert, Weather Update 23 May: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में भी बारिश होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 23 May: उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई दिनों से लोग हीटवेव का कहर झेल रहे हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि मध्य भारत में अगले सात दिनों तक, पूर्वी भारत में 23-26 मई, उत्तर भारत में 24-29 मई तक यानी कि छह दिनों तक हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं, दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में अगले चार से पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं, मॉनसून की बात करें तो 26 मई तक यह केरल में एंट्री ले सकता है। अभी यह बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप आदि के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रहा है।
इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय में 23 और 25 मई, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 23 मई को बारिश, आंधी तूफान व तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 25-27 मई, असम, मेघालय में 26, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 23-24 मई को भारी बरसात होगी। दक्षिण भारत के राज्यों में भी केरल, माहे, लक्षद्वीप में 23-26 मई को बारिश, आंधी तूफान व तेज हवाओं का अलर्ट है। इसके अलावा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 26, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 24, 26 और 27 मई, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 25, 26, 27 मई, रायलसीमा में 24-26 मई, तेलंगाना में 23-27 मई को भारी बरसात देखने को मिलेगी।
उत्तर भारत में भी होगी बारिश
वहीं, पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार में 23-29 मई, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल में 23-27 मई को तेज बारिश होगी। इसके अलावा, बिजली भी कड़कने की चेतावनी है। वहीं, झारखंड में 23 और 26-29 मई, बिहार में 24, 28, 29 मई, ओडिशा में 24-27 मई को बारिश होगी। वहीं, ओडिशा में 23 को आंधी आने का अलर्ट है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश देखने को मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में 23-25, हिमाचल प्रदेश में 23 और 29, उत्तराखंड में 23 व 25 मई को बारिश होगी। इसके अलावा तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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