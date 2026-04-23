IMD Rain Alert: आ गई गुड न्यूज, भीषण गर्मी के बीच UP समेत इन राज्यों में होगी बारिश; चलेंगी तेज हवाएं
IMD Rain Alert, Weather Update 23 April: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26-28 अप्रैल के दौरान, उत्तर प्रदेश में 28, 29 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने वाली है। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी के बीच इससे राहत मिलने वाली है।
IMD Rain Alert, Weather Update 23 April: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह से ही इतनी तेज धूप हो जा रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में पारा 40 को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों तक उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक लू चलने वाली है। हालांकि, इस बीच बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश होगी।
इसके अलावा, इस हफ्ते के दौरान उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश के साथ-साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी इस हफ्ते कई दिनोंके दौरान भारी से बहुत भारी बरसात होगी।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 23 अप्रैल को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाएं 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 23 और 25 अप्रैल से 29 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में भी यही स्थिति रहेगी। 23 अप्रैल और 25-29 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना है।24 से 27 अप्रैल के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी यही स्थिति रहेगी।
असम, मेघालय में होगी भारी बारिश
25-27 अप्रैल के दौरान, असम, मेघालय में गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। 23 अप्रैल और 25-29 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 25-29 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में, 28 व 29 अप्रैल को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में 27-29 अप्रैल के दौरान, असम, मेघालय में 26-29 अप्रैल के दौरान कुछ जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट है।
पंजाब, चंडीगढ़, यूपी में बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश होने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 23-25 अप्रैल और 28 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में 24, 25, 28 और 29 अप्रैल, उत्तराखंड में 25, 26, 28 और 29 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26-28 अप्रैल के दौरान, उत्तर प्रदेश में 28, 29 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने वाली है।
जानिए, दक्षिण भारत के मौसम का हाल
वहीं, मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 26 और 27 अप्रैल को व मध्य प्रदेश में 27 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, माहे, कर्नाटक में 23-27 अप्रैल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 23-25 अप्रैल के दौरान, रायलसीमा और तेलंगाना में 23 से 24 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 व 24 अप्रैल को बिजली गिरने के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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