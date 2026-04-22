IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच आई खुशखबरी, दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी बारिश
IMD Rain Alert, Weather Update 22 April: हिमाचल प्रदेश में 25-28 अप्रैल तक, उत्तराखंड में 25, 26 अप्रैल को मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं 50 किमी की स्पीड से चलने का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 26 से 28 अप्रैल तक छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 22 April: उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में दिन में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में हीटवेव चलेगी। इस बीच, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में इस हफ्ते बहुत भारी बारिश होगी।
पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 22-24 अप्रैल के दौरान, असम, मेघालय में 22-26 अप्रैल के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। असम, मेघालय में 26 अप्रैल को गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। असम, मेघालय में 22 अप्रैल को छिटपुट ओलावृष्टि का अलर्ट है।
जम्मू से दिल्ली तक होगी बारिश
वहीं, भीषण गर्मी के बीच भी उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 24, 25 अप्रैल को, हिमाचल प्रदेश में 25-28 अप्रैल तक, उत्तराखंड में 25, 26 अप्रैल को मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं 50 किमी की स्पीड से चलने का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 26 से 28 अप्रैल तक छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होगी। वहीं, पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 22 से 28 अप्रैल के दौरान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 24-28 अप्रैल के दौरान, झारखंड में 24 से 26 अप्रैल के दौरान, ओडिशा में 22-26 अप्रैल के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान है।
कैसा रहेगा दक्षिण भारत का मौसम
दक्षिण भारत की बात करें तो 22-26 अप्रैल के दौरान केरल, माहे, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान है। 22-25 अप्रैल के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में भी यही स्थिति रहेगी। तमिलनाडु में 22-24 अप्रैल के दौरान बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में 26 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री की बढोतरी होगी। 27 व 28 अप्रैल को इसमें दो डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य भारत में 26 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में 25 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। 26 से 28 अप्रैल के दौरान दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।