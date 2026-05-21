IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी
IMD Rain Alert, Weather Update 21 May: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दक्षिण भारत में अगले पांच दिनों तक बारिश होने वाली है। तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप पुडुचेरी, कराईकल में 26 मई तक बरसात होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 21 May: दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इस हफ्ते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में और उससे सटे पूर्वी भारत में हीटवेव से लेकर भीषण हीटवेव चलने वाली है। वहीं, दक्षिण भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात होगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल आदि में अगले पांच दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 23-25 मई के दौरान असम, मेघालय में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 22, 26 और 27 मई को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 21 मई को त्रिपुरा, 23-25 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। वहीं, 21 मई को, 23-25 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 21 और 22 मई को अरुणाचल प्रदेश, 22-25 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी।
अगले पांच दिनों तक दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी
दक्षिण भारत में भी अगले पांच दिनों तक बारिश होने वाली है। तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप पुडुचेरी, कराईकल में 26 मई तक, तेलंगाना में 21 व 22 मई को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 21-25 मई के दौरान, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में 22-25 मई के दौरान गरज, आंधी जिसकी स्पीड 70 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आंधी आने की संभावना है। इसके अलावा, तमिलनाडु में 21-27 मई के दौरान केरल, माहे में 21 व 24-27 मई के दौरान, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 22-25 मई के दौरान बारिश होने वाली है।
उत्तर भारत में इन राज्यों में होगी बरसात
उत्तर भारत के लिए IMD ने कहा है कि 23 मई को जम्मू कश्मीर, 22 मई को हिमाचल प्रदेश, 22 और 23 मई को उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है। 21-22 मई को पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में मध्यम स्तर की बारिश होगी। गरज, बिजली और तेज हवाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा। 21-22 मई को जम्मू कश्मीर में गरज के साथ आंधी की भी संभावना है। 21, 22 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश में ओले गिरेंगे। पंजाब में 21, 22 मई को और पश्चिमी राजस्थान में 22 मई को कुछ जगहों पर धूलभरी आंधी चलेगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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