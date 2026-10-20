सावधान! बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा लो प्रेशर का बेल्ट; 6 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, तूफान भी

IMD Rain Alert, Weather Update 20 October: 23 से 25 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 23 से 26 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-बारिश होने की संभावना है।

IMD Rain Alert, Weather Update 20 October: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से निम्न दाब का केंद्र विकसित हो रहा है। इसकी वजह से 20 से 22 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 20 से 26 अक्टूबर के दौरान के केरल, माहे और लक्षद्वीप में; और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान तटीय कनााटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बनने की संभावना है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में बना स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर 'डिप्रेशन' (कम दबाव का गहरा क्षेत्र) में बदल सकता है, जो सोमालिया तट की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा, थाईलैंड की खाड़ी से आ रहे चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी-मध्य हिस्सों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है।

उत्तर भारत में कहां-कहां बारिश? मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 25 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में तथा 23 से 26 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 24 अक्टूबर और पूर्वी राजस्थान में 20 तथा 24 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान तथा 20 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश और मौसम का पूर्वानुमान IMD ने दक्षिण भारत में केरल और माहे में 20 से 26 अक्टूबर, लक्षद्वीप में 22 से 26 अक्टूबर, और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा 20 और 21 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 से 26 अक्टूबर के दौरान व्यापक वर्षा और 20 से 24 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है।

मध्य और पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से 23 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 20 अक्टूबर को असम और मेघालय में जबकि 20 से 22 अक्टूबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी भारत में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 20 से 23 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा, 20 से 21 अक्टूबर के दौरान मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।