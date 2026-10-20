सावधान! बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा लो प्रेशर का बेल्ट; 6 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, तूफान भी
IMD Rain Alert, Weather Update 20 October: 23 से 25 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 23 से 26 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-बारिश होने की संभावना है।
IMD Rain Alert, Weather Update 20 October: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से निम्न दाब का केंद्र विकसित हो रहा है। इसकी वजह से 20 से 22 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 20 से 26 अक्टूबर के दौरान के केरल, माहे और लक्षद्वीप में; और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान तटीय कनााटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बनने की संभावना है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में बना स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर 'डिप्रेशन' (कम दबाव का गहरा क्षेत्र) में बदल सकता है, जो सोमालिया तट की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा, थाईलैंड की खाड़ी से आ रहे चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी-मध्य हिस्सों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है।
उत्तर भारत में कहां-कहां बारिश?
मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 25 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में तथा 23 से 26 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 24 से 25 अक्टूबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 24 अक्टूबर और पूर्वी राजस्थान में 20 तथा 24 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान तथा 20 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
दक्षिण भारत में बारिश और मौसम का पूर्वानुमान
IMD ने दक्षिण भारत में केरल और माहे में 20 से 26 अक्टूबर, लक्षद्वीप में 22 से 26 अक्टूबर, और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा 20 और 21 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 से 26 अक्टूबर के दौरान व्यापक वर्षा और 20 से 24 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है।
मध्य और पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से 23 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 20 अक्टूबर को असम और मेघालय में जबकि 20 से 22 अक्टूबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी भारत में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 20 से 23 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा, 20 से 21 अक्टूबर के दौरान मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
दिल्ली/NCR में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से 23 अक्टूबर के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। दोपहर के समय मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 से 20 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो शाम और रात के समय धीमी होकर उत्तर-पूर्व दिशा से लगभग 10 किमी/घंटे रह जाएंगी। इसके बाद, 24 और 25 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों (हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब) में कहीं-कहीं बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।