IMD Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र, यहां होगी भारी बरसात

संक्षेप: IMD Rain Alert, Weather Update 2 November: भले ही अब उत्तर भारत में ठंड दस्तक देने वाली हो, लेकिन कई अन्य इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

IMD Rain Alert Weather Update 2 November: चार नवंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने आ रहा है। इसके अलावा, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से आज अंडमान और निकोबार में भारी बरसात होने वाली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पश्चिमी भारत की बात करें तो दो नवंबर को कोंकण, गोवा में कई जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। दो नवंबर को गुजरात, दो और तीन नवंबर को मराठवाड़ा में, पांच नवंबर को कोंकण, गोवा में, दो और पांच नवंबर को मध्य महाराष्ट्र में बिजली गिरने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो दो नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है।