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IMD Rain Alert: अगले सात दिनों तक इन तीन राज्यों में होगी बारिश, आंधी-बिजली कड़कने की भी चेतावनी

May 02, 2026 04:01 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD Rain Alert, Weather Update 2 May: अगले सात दिनों के दौरान झारखंड, बिहार, ओडिशा में गरज, बिजली और 50 की स्पीड से तेज आंधी के साथ बारिश होने वाली है। इसके अलावा, यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट है।

IMD Rain Alert: अगले सात दिनों तक इन तीन राज्यों में होगी बारिश, आंधी-बिजली कड़कने की भी चेतावनी

IMD Rain Alert, Weather Update 2 May: यूपी समेत कई राज्यों में चल रही बारिश रुक गई है। हालांकि, फिर से बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा, अगले सात दिनों के दौरान झारखंड, बिहार, ओडिशा तीन राज्यों में गरज, बिजली और 50 की स्पीड से तेज आंधी के साथ बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते के दौरान उप हिमालीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरपूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश होगी।। कई राज्यों में बहुत भारी बरसात हो सकती है। तीन से छह मई के बीच पहाड़ी राज्यों, उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों, उससे सटे मध्य भारत में छिटपुट से लेकर छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाओं और ओले गिरने की चेतावनी है। आंधी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अगले पांच दिनों तक गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। बारिश भी होगी। दो से चार मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दो मई को असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत भारी बरसात होगी। उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दो से छह मई के दौरान, हिमाचल प्रदेश में तीन से पांच मई, उत्तराखंड में दो से आठ मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर की बारिश होगी। इसके अलावा, गरज, बिजली और तेज हवाएं भी चलने वाली हैं।

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पंजाब में तीन से छह मई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ में दो से छह मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। गरज, बिजली और तेज हवाओं जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी के चलने की संभावना है।राजस्थान में दो से आठ मई के दौरान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन से छह मई के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार से सात मई के दौरान बारिश होगी। गरज, और बिजली व आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है।

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चार व पांच मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और चार मई को राजस्थान में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तीन मई को जम्मू कश्मीर, चार मई को हिमाचल प्रदेश, चार और पांच मई को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओले गिरेंगे। चार मई को राजस्थान में धूलभरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है।

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पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा, ''अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बिजली, तेज हवाएं, बारिश का अलर्ट है।'' चार व पांच मई को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में, चार मई को झारखंड, चार और छह मई को बिहार में गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 2-6 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है। दो मई को लक्षद्वीप और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी यही स्थिति रहने वाली है। दो मई को तटीय कर्नाटक में बिजली गिरने वाली है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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