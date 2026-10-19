IMD Rain Alert: 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, जानें उत्तर भारत का भी मौसम
IMD Rain Alert, Weather Update 19 October: वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 22 से 25 अक्टूबर तथा उत्तराखंड में 23 से 25 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
IMD Rain Alert, Weather Update 19 October: तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर 19 से 21 अक्टूबर (तीन दिन) के दौरान बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 25 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने सुबह 8:16 बजे जारी अपने बुलेटिन में बताया कि दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के भीतर गहरे दबाव में बदल सकता है। यह मौसमी तंत्र शुरुआत में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा और फिर अगले दो से तीन दिनों में धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में घूमते हुए सोमालिया तट की ओर बढ़ जाएगा।
दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में 25 अक्टूबर तक केरल, माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 19 से 21 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप में 21 से 23 अक्टूबर के बीच ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।
तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल में शुरुआती तीन दिनों की अधिक से अत्यधिक बारिश के बाद भी 22 से 25 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल में 19 से 24 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 19 और 20 अक्टूबर को ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
मौसम विभाग ने आगाह किया है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ और कुछ स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति बन सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। कच्चे मकानों, खड़ी फसलों और बागवानी को भी नुकसान पहुंच सकता है।
मौसम विभाग ने सलाह दी है, " सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और आकाशीय बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।" प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल निकासी की नालियों को साफ रखें, कटी हुई फसलों को सुरक्षित करें और बारिश के दौरान उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें।
पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के मौसम का भी हाल
उत्तर भारत के सात दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 25 अक्टूबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 22 से 25 अक्टूबर तथा उत्तराखंड में 23 से 25 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
बुलेटिन के मुताबिक रविवार सुबह 8:30 बजे से सोमवार सुबह 5:30 बजे के बीच मध्य प्रदेश के गुना में 12 सेमी बारिश दर्ज की गई। वहीं 18 अक्टूबर को गुजरात का राजकोट 39.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म स्थान रहा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस