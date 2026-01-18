Rain Alert: हो जाएं सावधान, आ रहे दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
Rain Alert, Weather Update 18 January: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड के बीच बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।
Rain Alert, IMD Weather Update 18 January: उत्तर भारत में कई राज्यों में धीरे-धीरे कड़ाके की ठंड से राहत मिल रही है। यूपी-दिल्ली समेत कई जगह दिन के समय धूप निकलने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड जारी है। इस बीच, मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी दी है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों यानी कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले हफ्ते दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से मौसम बदलेगा और 23 जनवरी और उसके आसपास को कुछ जगह भारी बारिश व बर्फबारी होगी। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है। इसके अलावा, 22-24 जनवरी के दौरान यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, बिहार में घने से बहुत घना कोहरा छाने वाला है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री के बीच रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में,उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में 5-9 डिग्री के बीच था। पंजाब के बाकी हिस्सों, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बिहार, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड में कई जगहों पर, आंतरिक ओडिशा, सिक्किम के कुछ हिस्सों में, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, देश के बाकी हिस्सों में यह 10 डिग्री और उससे ज्यादा था।
18-21 जनवरी के दौरान जममू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। 22-24 जनवरी के दौरान काफी बड़े इलाकों में बारिश/बर्फबारी होने का अलर्ट है। इसमें 23 जनवरी को कश्मीर-लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 18, 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने जा रही है। 23-24 जनवरी के दौरान काफी बड़े इलाके में बारिश हो सकती है। 22-24 जनवरी के दौरान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होने वाली है। 23, 24 जनवरी को उत्तराखंड में, 22-23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में गरज के साथ चमक वाली बारिश होने वाली है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
