Rain Alert: हो जाएं सावधान, आ रहे दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप: Rain Alert, Weather Update 18 January: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड के बीच बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।

Rain Alert, IMD Weather Update 18 January: उत्तर भारत में कई राज्यों में धीरे-धीरे कड़ाके की ठंड से राहत मिल रही है। यूपी-दिल्ली समेत कई जगह दिन के समय धूप निकलने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड जारी है। इस बीच, मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी दी है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों यानी कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले हफ्ते दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से मौसम बदलेगा और 23 जनवरी और उसके आसपास को कुछ जगह भारी बारिश व बर्फबारी होगी। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है। इसके अलावा, 22-24 जनवरी के दौरान यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, बिहार में घने से बहुत घना कोहरा छाने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री के बीच रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में,उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में 5-9 डिग्री के बीच था। पंजाब के बाकी हिस्सों, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बिहार, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड में कई जगहों पर, आंतरिक ओडिशा, सिक्किम के कुछ हिस्सों में, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, देश के बाकी हिस्सों में यह 10 डिग्री और उससे ज्यादा था।