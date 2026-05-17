IMD Rain Alert: अगले सात दिनों तक इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी
IMD Rain Alert, Weather Update 17 May: अगले सात दिनों तक यानी कि 17-23 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भारी बारिश होगी। इसके अलावा भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
IMD Rain Alert, Weather Update 17 May: उत्तर भारत में गर्मी के बीच दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने नगालैंड, मणिपुर समेत छह राज्यों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही, अगले सात दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं, अगले तीन दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इन 6 राज्यों में सात दिनों तक भारी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में 18 मई को असम, मेघालय, 17 मई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 18 से 19 मई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम मेंबारिश, बिजली और आंधी चलने की संभावना है। वहीं, अगले सात दिनों तक यानी कि 17-23 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भारी बारिश होगी।
तमिलनाडु, केरल, माहे में बारिश का अलर्ट
दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में 20 और 21 मई छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। आंतरिक कर्नाटक में 17 और 18 मई को गरज, बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 17 से 19 मई के दौरान, केरल, माहे में 17-21 मई के दौरान, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में 17 व 18 मई को रायलसीमा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बारिश होगी।
उत्तराखंउ, हिमाचल में बारिश
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 19 और 20 मई को, उत्तराखंड में 20 से 23 मई को छिटपुट बारिश होगी। गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 19-23 मई के दौरान बारिश, गरज, बिजली और तेज हवा चलेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ में 17 मई, छत्तीसगढ़ में 17 और 18 मई को छिटपुट बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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