IMD Rain Alert: इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र
IMD Rain Alert, Weather Update 16 August: देशभर में मॉनसून सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों तक ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में मूसलाधार बरसात होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 16 August: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में अगले दो दिनों तक बहुत भारी यानी कि मूसलाधार बारिश होगी। इसमें से 16 और 17 अगस्त को ओडिशा में और 17 अगस्त को गंगीय पश्चिम बंगाल में 17 अगस्त को बहुत भारी बरसात होगी। वहीं, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले हफ्ते भारी बारिश होगी। यूपी में भी अगले चार दिनों तक बहुत भारी बरसात होने जा रही है।
उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16-22 अगस्त को तेज बारिश होगी। इसमें से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 18 अगस्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16-17 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16-22 अगस्त, पूर्वी राजस्थान में 20-21 अगस्त को तेज बारिश होगी। इसके अलावा, उत्तराखंड में 16-22 अगस्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16-17 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16-18 अगस्त को आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है।
इसके अलावा, मध्य भारत के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 अगस्त और 19 अगस्त से 21 अगस्त, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 16-22 अगस्त, विदर्भ में 16-18 अगस्त को भारी बारिश होगी। इसके अलावा, विदर्भ में 16-17 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 16-20 अगस्त को आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है।
बिहार-झारखंड और ओडिशा में तेज बरसात
पूर्वी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगीय पश्चिम बंगाल, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 16-22 अगस्त, बिहार और झारखंड में 17-19 अगस्त, ओडिशा में 16-20 अगस्त को तेज बारिश होगी।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश
वहीं, पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 16-21 अगस्त, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 16-22 अगस्त को तेज बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 22 अगस्त को बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 16-20 अगस्त को आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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