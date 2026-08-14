IMD Rain Alert: उत्तर भारत में होगी भारी बारिश, अगले सात दिनों तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल
IMD Rain Alert, Weather Update 14 August: उत्तर भारत की बात करें तो 14-20 अगस्त यानी कि अगले सात दिनों तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में बारिश होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 14 August: देशभर में मॉनसून की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। झारखंड और उससे सटे गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बने डिप्रेशन की वजह से 14 अगस्त को ओडिशा, झारखंड, 14-15 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश होगी। इस हफ्ते के ज्यादातर दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
उत्तर भारत की बात करें तो 14-20 अगस्त यानी कि अगले सात दिनों तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में बारिश होगी। 14-15 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 14-16 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14 अगस्त और 16-20 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी बड़े इलाके में भारी बारिश होगी। 14-16 अगस्त और 18-19 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 15-16 अगस्त और 19-20 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, 18-20 अगस्त के दौरान उत्तराखंड ,14-15 अगस्त और 17-18 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 15 अगस्त और 18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18-19 अगस्त के दौरान पूर्वी यूपी में भारी बारिश होगी।
मध्य भारत की बात करें तो 14-16 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 14-20 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, 14-18 अगस्त के दौरान विदर्भ में काफी बड़े इलाके में बारिश होगी। 17-20 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 19-20 अगस्त के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी। 14-18 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरेगी। 14-18 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 16-18 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, 14-17 अगस्त के दौरान विदर्भ में भारी बारिश होने वाली है।
उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानसून से झमाझम बारिश, गंगा-यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) समेत राज्य के विशेषकर पश्विमी इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा हुई। लगातार हो रही बारिश का असर प्रमुख नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। कानपुर,कन्नौज और प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जार रही है, हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 124.6 मिमी वर्षा सीतापुर के भटपुरवाघाट में दर्ज की गई। इसके अलावा गोरखपुर के बर्डघाट में 101.8 मिमी, सीतापुर के नैमिषारण्य में 85.6 मिमी, कन्नौज में 81.8 मिमी तथा मिर्जापुर तहसील क्षेत्र में 77 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। कानपुर नगर के अंकिनघाट में 68.2 मिमी, महराजगंज के निचलौल में 52.1 मिमी तथा जौनपुर में 51.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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