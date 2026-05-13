IMD Rain Alert: उत्तर भारत की गर्मी के बीच इन राज्यों में 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, आंधी की भी चेतावनी

IMD Rain Alert, Weather Update: 13-17 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

IMD Rain Alert, Weather Update 13 May: उत्तर भारत में एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर वापस लौट आया है। इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव से लेकर भीषण हीटवेव की स्थिति रहने वाली है। उत्तर भारत में गर्मी के बीच दक्षिण भारत के राज्यों में अगले पांच दिनों तक बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, 16 मई के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वहीं, 13-19 मई के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में और अगले 13-17 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 13, 15 और 16 मई को, उत्तराखंड में 13 और 14 मई को छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश/बर्फबारी के साथ अलग-अलग जगहों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 मई को गरज और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 13 और 14 मई, उत्तर प्रदेश में 13 मई को और राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं।

वहीं, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 13-17 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में 14-17 मई के दौरान छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश में 13-17 मई के दौरान गरज, बिजली गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 13-15 मई और 18 मई के दौरान असम, मेघालय में 15-19 मई के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 13-15 मई के दौरान, त्रिपुरा में 13 से 15 मई के दौरान, 18 व 19 मई को छिटपुट बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में 14 और 18 मई, असम, मेघालय में 13 और 14 मई को छिटपुट बहुत भारी बारिश होगी।

पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 13-19 मई के दौरान अंडमान और निकोबार, 13-16 मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 13-14 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, 13-15 और 17 मई को बिहार में, 13-15 से 18 मई के दौरान झारखंड, 13-15 मई के दौरान ओडिशा में छिटपुट से लेकर मध्यम स्त्र की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। वहीं, 14 मई को झारखंड और 16 मई को बिहार में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। 13-19 मई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 14-16 मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बरसात होगी। इसमें 13 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी।

कैसा रहेगा दक्षिण भारत का मौसम इसके अलावा, दक्षिण भारत में भी 13-17 मई यानी कि पांच दिनों तक बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 13, 17 मई तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में 13-15 मई तक, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में 13 मई तक, छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 14 और 15 मई को तटीय कर्नाटक में गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 14-15 मई को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ तेज हवाएं चलने वाली हैं। 14-17 मई तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में और 13-16 मई तक केरल, माहे में भी अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी।