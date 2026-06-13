Rain Alert: सावधान! 60 की स्पीड से आएगी आंधी, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश
IMD Rain Alert, Weather Update 13 June: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में अगले सात दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। वहीं, 60 की स्पीड से कई राज्यों में आंधी भी आएगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 13 June: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों के कई राज्यों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान, हवाओं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा मौसम रहेगा। वहीं, बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, जबकि यूपी में चंद दिनों में मॉनसून आ जाएगा।
उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 13-19 जून तक बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में कल से 19 जून तक बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13-19 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जून, 18,19 जून, पश्चिमी राजस्थान में 13-17 जून और 19 जून को बारिश होगी। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 13 जून को बारिश की चेतावनी जारी की गई है।इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 13-14 जून, उत्तराखंड में 13-15 जून के बीच 60 की स्पीड से आंधी चलने वाली है। इसके अलावा, बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान में 13 जून को धूलभरी आंधी आएगी।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी के साथ होगी बारिश
मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13-19 जून के दौरान भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14-16 जून, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 13-17 जून को बरसात होगी। आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट है।
बिहार-झारखंड में भी 19 जून तक बारिश की चेतावनी
वहीं, पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 13-19 जून, गंगीय पश्चिम बंगाल में 17-19 जून, ओडिशा में 19 जून को भारी बारिश होगी। इसके अलावा, गंगीय पश्चिम बंगाल में 13-16 जून, बिहार, झारखंड में 13-19 जून, ओडिशा में 14-19 जून को बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप में 16-19 जून, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 13-19 जून, बिहार में 14-15 जून, ओडिशा में 15-17 जून को तेज हवाओं के साथ बरसात होगी।
पूर्वोत्तर भारत में सात दिनों तक भारी बारिश
पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13-19 जून तक तेज बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 15-16 जून, असम, मेघालय में 14-16 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13-15 जून, अरुणाचल प्रदेश में 17-19 जून को बहुत भारी बरसात देखने को मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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