IMD Rain Alert: उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी
IMD Rain Alert, Weather Update 12 November: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 12-13 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर में काफी व्यापक बारिश होगी। 14-15 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 12-15 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं बारिश होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 12 November: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वजह बताई है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में 13 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी होगी। इसके अलावा, आज यानी कि 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश व बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा, 13 नवंबर के आसपास के दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 14 नवंबर के आसपास उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र और 15 नवंबर के आसपास एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 12-13 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर में काफी व्यापक बारिश होगी। 14-15 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 12-15 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं बारिश होगी। इसके अलावा, 12-13 नवंबर के दौरान पंजाब, 14-15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं छिटपुट बरसात होगी। 12-13 नंवबर के दौरान पंजाब, 14-15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 12-14 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 14 नवंबर को पश्चमी राजस्थान में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 12-14 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 12 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। 12 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ओले गिरेंगे।
अंडमान और निकोबार द्वीप में काफी बारिश होगी
पूर्वी भारत की बात करें तो 12-18 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होगी। 12-16 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 12-16 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश होगी।
नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में होगी बरसात
इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 12 नवंबर को और 15-17 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 नवंबर को और 16-18 नवंबर के बीच नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 12 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 12 नवंबर को असम, मेघालय में कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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