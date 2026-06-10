IMD Rain Alert: भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी, UP समेत इन राज्यों में अगले सात दिनों तक होगी बारिश
IMD Rain Alert, Weather Update 10 June: पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-16 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-13 जून, पश्चिमी राजस्थान में 11-16 जून को बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, भी देशभर के विभिन्न राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा।
IMD Rain Alert, Weather Update 10 June: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच एक खुशखबरी आई है। बुधवार को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में अगले सात दिनों तक बारिश होगी। राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-16 जून तक बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, आंधी तूफान जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी के आने की भी संभावना है। वहीं, 11 और 12 जून को ओले पड़ेंगे। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अगले पांच से सात दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट है।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 10 जून और 13-16 जून, हिमाचल प्रदेश में 10 जून और 14-16 जून के बीच बारिश होने वाली है। इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-16 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-13 जून, पश्चिमी राजस्थान में 11-16 जून को बारिश का अलर्ट है। वहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 11-12 जून, हिमाचल प्रदेश में 11-13 जून को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, हरियाणा, चंडीग़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 11 जून को ओले गिरने वाले हैं।
मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10-16 जून के बीच बारिश होगी। इसके अलावा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 जून को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा, ''अंडमान और निकोबार द्वीप, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 10-16 जून, गंगीय पश्चिम बंगाल में 10-12 जून, झारखंड में 12, 13 जून को बारिश होगी। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10-16 जून के बीच बारिश होने वाली है। वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 10-16 जून, सौराष्ट्र, कच्छ में 14-16 जून के बीच बारिश होगी। इसके अलावा, कोंकण, गोवा में 10-11 जून, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 10-12 जून को भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
केरल के दो जिलों में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने दी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को केरल के दो जिलों में सुबह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। आईएमडी ने अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों में सुबह 10 बजे से तीन घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि 11 से 20 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होगी। इसके अलावा, विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड सहित कई जिलों में गरज के साथ मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाओं की संभावना जताई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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