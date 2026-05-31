IMD Rain Alert: सावधान! आ रहा तूफान, 90 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; इन इलाकों के लिए चेतावनी जारी
IMD Rain Alert, Toofan Andhi Weather Update 31 May: उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के इलाकों में 90 किलोमीटर की स्पीड से तूफान और तेज हवा चलने वाली है। इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जानिए कैसा रहेगा आज और आने वाले हफ्ते के मौसम का हाल…
IMD Rain Alert, Toofan Andhi Weather Update 31 May: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में मौसम कूल-कूल हो गया है। भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस हफ्ते उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 31 मई को उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के इलाकों में 90 किलोमीटर की स्पीड से तूफान और तेज हवा चलने वाली है। इसके अलावा, गरज-चमक का दौर भी जारी रहेगा और ओले भी गिरेंगे। इस बीच, बारिश की वजहसे देशभर में हीटवेव की स्थिति में कमी आई है।
पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते के दौरान पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर बारिश होगी। तीन से छह जून के दौरान असम, मेघालय में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में 31 मई, दो से छह जून के दौरान, असम, मेघालय में तीन से छह जून के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 31 मई और एक जून व पांच से छह जून के दौरान छिटपुट भारी बारिश होने वाली है। दक्षिण भारत की बात करें तो 31 मई से चार जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 31 मई से दो जून के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप में, 31 मई से छह जून के दौरान तेलंगाना में, 31 मई से चार जून के दौरान उत्तरी कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट मध्यम बारिश होने वाली है। 31 मई से चार जून के दौरान रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तटीय कर्नाटक में गरज के साथ आंधी और हवा की स्पीड 70 किमी प्रति घंटे की होगी।
तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश
वहीं, 31 मई से चार जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 31 मई से दो जून के दौरान केरल, माहे में भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो 31 मई और एक जून को ओडिश में आंधी तूफान और इस दौरान हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 31 मई से छह जून तक गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक हल्की से मध्यम बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में एक से छह जून तक, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 31 मई को, बिहार में 31 मई, एक और छह जून को, झारखंड में 31 मई से छह जून तक, ओडिशा में दो से छह जून तक छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के आने की संभाावना है। वहीं, चार से छह जून के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 31 मई और एक जून को ओडिशा में छिटपुट भारी बारिश होगी। 31 मई और एक जून को ओडिशा में छिटपुट ओले गिरेंगे।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के मौसम का हाल
उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड में 31 मई, एक, पांच और जून को गरज, बिजली और तेज आंधी के साथ मध्यम स्तर की बारिश होगी। पंजाब में 31 मई से पांच जून तक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में एक से चार जून, उत्तर प्रदेश में एक जून को, राजस्थान में अगले सात दिनों तक गरज, तेज हवाओं और मध्यम बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में दो जून को गरज के साथ आंधी। इस दौरान हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी के आने की संभावना है। वहीं, 31 मई, तीन से छह जून के दौरान जम्मू कश्मीर में, चार से छह जून के दौरान हिामचल प्रदेश में, 31 मई और चार जून को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 31 मई को उत्तर प्रदेश में, दो जून को पश्चिमी राजस्थान में और एक जून को पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ आंधी। 70 की स्पीड से तूफानी आंधी का अलर्ट है। 31 मई को उत्तराखंड और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। 31 मई को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में छिटपुट ओले गिरेंगे।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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