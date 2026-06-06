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Rain Alert: तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, महाराष्ट्र-गोवा पहुंचा; अगले सात दिनों तक इन राज्यों में बहुत भारी बारिश

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rain Alert, Monsoon 2026 Update: महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में मॉनसून पहुंच गया है। अब अगले सात दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र, गोवा में भी तेज बारिश का अलर्ट है।

Rain Alert: तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, महाराष्ट्र-गोवा पहुंचा; अगले सात दिनों तक इन राज्यों में बहुत भारी बारिश

Rain Alert, Monsoon 2026 Update: मॉनसून इस साल भले देरी से पहुंचा हो, लेकिन वह आगे तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि 6 जून को मॉनसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु में ज्यादातर और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। अब अगले सात दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र, गोवा में भी तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 6-12 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 7 से 12 जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज्यादा बारिश की चेतावनी है। 6 जून को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होगी। 8-9 जून को असम, मेघालय में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं चलने का अलर्ट है।

इसके अलावा, दक्षिण भारत की बात करें तो 6-12 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 12 जून को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, 8-12 जून के दौरान दक्षिणी कर्नाटक में, 6-11 जून के दौरान रायलसीमा में, 6-10 जून और 12 जून को तेलंगाना में बारिश होने वाली है। 6-12 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, 6-11 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 6-7 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, 12 जून को रायलसीमा में, 11 जून को तेलंगाना में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।

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6-10 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, 6 जून को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अनुमान है। साथ ही, सात जून को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाएं चलेंगी। 6-7 जून के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप में, 6-10 जून के दौरान तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़केगी। सात से 10 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, सात जून को रायलसीमा में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। साथ ही, छह जून को लक्षद्वीप, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।

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उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो छह जून को जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा व्यापक बारिश का अलर्ट है।7-12 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, छह से आठ जून, 11-12 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, छह से 12 जून के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होगी। 6-7 जून, 11-12 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, 11-12 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छह जून और 10-12 जून के दौरान पूर्वी यूपी, 6-7 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान, 6-12 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होगी। 6 जून को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, छह जून व 11-12 जून को उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। छह से सात जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान और छह जून को पूर्वी राजस्थान में तेज आंधी चलने वाली है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
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