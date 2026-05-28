आ रहा है आंधी-तूफान, 100 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; UP समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
IMD Rain Alert, Andhi Tufan: 28 मई से 31 मई यानी कि चार दिन के दौरान, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भीषण आंधी-तूफान आने वाला है। इस दौरान, कई जगह 100 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 28 May, Andhi Tufan Alert: जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वह समय आ गया। उत्तर भारत समेत देशभर के कई हिस्सों में मौसम करवट लेने जा रहा है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे कई राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इससे उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कमी आएगी। वहीं, अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी और उससे सटे पूर्वी भारत में आज 28 मई को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 28 मई से 31 मई यानी कि चार दिन के दौरान, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भीषण आंधी-तूफान आने वाला है। इस दौरान, कई जगह 100 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी।
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 28 मई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 28 मई और एक से तीन जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में और 28 मई व 31 मई से तीन जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बरसात होगी।
दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में 28 मई से एक जून के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 31 मई से एक जून के दौरान, रायलसीमा में 30 से 31 मई के दौरान गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ छिटपुट से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में 28 से 29 मई के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 28-30 मई के दौरान, गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 28-31 मई के दौरान केरल, माहे में 28 से 29 मई और एक से तीन जून के दौरान, लक्षद्वीप में एक से तीन जून के दौरान छिटपुट बारिश बारिश होने की संभावना है।
जानिए पूर्वी भारत के मौसम का हाल
पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से तीन जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 28-29 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 29 मई को गंगा के मैदानी इलाकों, 29 मई को बिहार, गरज के साथ आंधी और 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी आंधी का अलर्ट है। 29 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 28-31 मई के दौरान झारखंड, ओडिशा में, 28-30 मई को बिहार में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी की आने की संभावना है। 29-31 मई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 28 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, 29 मई को बिहार में, 28-30 मई के दौरान ओडिशा में छिटपुट बारिश होगी। 29 मई को बिहार में ओले गिरेंगे।
पूर्वी राजस्थान में भी बरसात का अलर्ट
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 30 मई को जम्मू कश्मीर में, 28-29 मई को हिमाचल प्रदेश, 28-30 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। 31 मई को पूर्वी यूपी में, 31 मई से दो जून तक पश्चिमी राजस्थान में, 31 मई से तीन जून तक पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी आंधी आएगी।
यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों में बारिश
वहीं, 28, 29 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 28 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 29 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, आने की संभावना है। 28 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 29 मई को पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 80 किमी होगी के आने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 29 मई और 30 मई को ऐसा मौसम रहेगा। वहीं, जम्मू कश्मीर में 29, 29 मई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 30 मई को, राजस्थान में 28 मई को गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 70 किमी प्रति घंटा होगी के आने की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 मई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 29, 30 मई को अलग अलग जगह भारी बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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