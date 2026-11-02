आज का मौसम 02 नवंबर 2026: चक्रवात 'मुरासु' का असर, दिल्ली-यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने एक सप्ताह के अंदर ही दूसरे चक्रवाती तूफान मुरासु का अलर्ट जारी किया है। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 2 नवंबर को भी यूपी, झारखंड, बंगाल ओडिशा समेत 16 राज्योें में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
एक सप्ताह के भीतर ही दूसरा चक्रवाती तूफान भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम और उसके पास पश्चिम-मध्य बंगाली की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात 'मुरासु' में बदल गया है। इससे पहले तीन दिन तक चक्रवात अर्नब का असर उत्तर-मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों पर दिखाई दिया था। मौसम विभाग ने बताया है कि यह चक्रवात चेन्नई से 250 किलोमीटर दूर है और तीन नवंबर को ओंगोल के पास तट से टकरा सकता है। इसी के साथ मौसम विभाग ने 2 नवंबर को भी कम से कम 16 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
कहां-कहां होगी बारिश
IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से ही मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलसकती हैं और मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात मुरासु आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदश, तेलंगाना और असम में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश (2 नवंबर, तेज हवाओं के साथ बारिश)- मौसम विभाग के मुताबिक 2 नवंबर को पश्चिमी यूपी के मेरठ, इटावा, शिकोहाबाद, आगरा, अलीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आजमगढ़, अयोध्या, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी और राजधानी लखनऊ में हवाओं की गति तेज हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।
दिल्ली में बारिश की चेतावनी
दिल्ली (2 नवंबर, 18 डिग्री तक न्यूनतम तापमान)- मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 2 नवंबर की शाम तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तूफानी हवाओं भी चल सकती हैं। सोमवार का दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक रह सकता है।
पहाड़ी इलाकों का कैसा रहेगा मौसम
जम्मू-कश्मीर के ियासी, अनंतनाग, बांदीपोरा, गांदरबल, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और रियासी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड के भी बागेश्वर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमचाल के भी ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकतीहै। मौसम विभाग ने पहाड़ों में भूस्खलन की भी चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने दमोह, बैतूल, छिंदवाड़ा. इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगौन, रायसेन, छतरपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में 2 नवंबर को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है।
बंगाल और ओडिशा का मौसम
चक्रवाती तूफान से ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी शामिल है। बंगाल के दुर्गापुर, बीरबुम, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, नादिया, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यहां 70 से 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। यहां पुरी, कटक. भुवनेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें