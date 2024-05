Monsoon update: केरल पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, UP और बिहार समेत उत्तर भारत में एंट्री कब

देश के तमाम हिस्से भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। लेकिन कल दिल्ली वासियों ने बारिश होने से राहत की सांस ली। इसी के साथ आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून का आगमन कब तक होगा।

Monsoon update: दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों का इन दिनों गर्मी से हाल बेहाल है। मगर इतनी तेज गर्मी के बीच राहत की खबर आती दिखाई पड़ रही है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि भारत के दक्षिणी राज्य केरल में 30 मई तक मॉनसून आने की संभावना है। इसी के साथ 1- 3 जून को मॉनसून के तमिलनाडू और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्से में पहुंचने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम में मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 5 जून बताई जा रही है। धीरे धीरे मॉनसून केरल से होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। उत्तर भारत के तमाम राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में मॉनसून आगमन से बारिश होगी और लोगों को इस तपती गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मॉनसून आगमन और आपके राज्य में बारिश होने की पूरी जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के इस ब्लॉग को पढ़िए। Thu, 30 May 2024 11:17 AM Thu, 30 May 2024 11:17 AM Monsoon update: मॉनसून ने दी दस्तक, केरल के इस हिस्से में हुई तेज बारिश Monsoon update: दक्षिण भारत के केरल राज्य के कोट्टायम जिले में तेज बारिश हो रही है। आईएमडी के बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल में दस्तक दे चुका है और इसी के साथ उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश के आसार दर्ज किए जा रहे हैं। Thu, 30 May 2024 11:10 AM Thu, 30 May 2024 11:10 AM Monsoon update: आखिर कब तक फैल जाएगा पूरे देश में मॉनसून Monsoon update: 30 मई को केरल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद यह उत्तर भारत की तरफ बढ़ जाएगा। मॉनसून के आगे बढ़ने का अपना एक तय रास्ता होता है जिसके जरिए यह आगे बढ़ता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉनसून पूरे देश में 15 जुलाई तक पहुंच जाएगा। Thu, 30 May 2024 10:51 AM Thu, 30 May 2024 10:51 AM Monsoon update: आखिर कब मिलेगी हीट वेब से निजात Monsoon update:पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 30 मई तक भीषण गर्मी की लहर बनी रहने की संभावना है। 30 मई के बाद से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी से धीरे-धीरे छुटकारा मिलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने 1 जून तक धीरे-धीरे हीट वेब के कम होने की संभावना जताई है। Thu, 30 May 2024 10:30 AM Thu, 30 May 2024 10:30 AM Monsoon update: अगले पांच दिनों में इन जगहों पर होगी जमकर बारिश Monsoon update: केरल और माहे में अगले पांच दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। 31 मई से लेकर 3 जून तक अंडमान और निकोबार आइसलैंड में बारिश होगी। तमिलनाडू और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्से में 1 जून से लेकर 3 जून तक बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच इन अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के तटीय हिस्सों में 30-40 किमी. की स्पीड से हवाओं के चलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। Thu, 30 May 2024 10:18 AM Thu, 30 May 2024 10:18 AM Monsoon update: उत्तर भारत के इन राज्यों में आखिर कब होगी बारिश Monsoon update: दक्षिण भारत से आगे बढ़कर मॉनसून के उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, बंगाल में गंगा के मैदान और ओडिशा में अगले पांच दिनों में पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मॉनसून आगमन के साथ ही इन हिस्सों में बारिश के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। इन हिस्सों में 31 मई से लेकर 3 जून तक गरज के साथ बिजली चमकने के साथ ही 30-40 किमी की स्पीड से हवाओं के चलने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। Thu, 30 May 2024 10:06 AM Thu, 30 May 2024 10:06 AM Monsoon update: 30 मई को केरल में मानसून के दस्तक देते ही इन राज्यों में होगी तेज बारिश Monsoon update: केरल में मॉनसून के दस्तक देते ही देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के हिमालयी हिस्से में अगले 5 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके इतर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज 30 मई को ही तेज बारिश होने का आईएमडी ने अनुमान लगाया है।