आज का मौसम: बिहार-झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 से 22 जून के दौरान धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
Aaj Ka Mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मॉनसून पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक, देश के मौसम में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है , वहीं देश के कई हिस्सों में अभी भी भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है।
आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 23 जून 2026 के आसपास तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी सीमा हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है।
भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक, इस हफ्ते असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 22-23 जून के दौरान व्यापक बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 18-19 जून के बीच ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 से 22 जून के दौरान धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 18-19 जून को 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से भयंकर आंधी और धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी दी गई है।
हीटवेव का भी अलर्ट
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तापमान आसमान छू रहा है। कल देश में सबसे अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44.0°C दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में 21 जून तक, विदर्भ में 20 जून तक, तेलंगाना में 19 जून तक और छत्तीसगढ़ में 18 जून तक कुछ इलाकों में लू चलने की अत्यधिक संभावना है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी अगले 2-3 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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