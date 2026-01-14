Hindustan Hindi News
IMD issues major weather alert for Uttar Pradesh intense cold wave expected along with rain
UP के लिए IMD का बड़ा मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ इन राज्यों में बारिश भी

UP के लिए IMD का बड़ा मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ इन राज्यों में बारिश भी

संक्षेप:

Jan 14, 2026 07:01 am IST
उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कुछ राज्यों पर मौसम की दोहरी मार पड़ने के आसार हैं। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि यहां आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश की भी संभावनाएं हैं। वहीं, लगातार गिरते तापमान का सामना कर रही दिल्ली अभी कोहरे की चादर में ही रहेगी। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि मंगलवार जनवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ है।

मौसम विभाग ने मंगलवार रात जारी पूर्वानुमान में बताया है कि 16 से 19 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं, 18 और 19 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं।

यहां होगा घना कोहरा

IMD ने जानकारी दी है कि 20 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। जबकि, 15 जनवरी तक बहुत घना कोहरा छा सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 20 जनवरी तक सुबह के समय घने कोहरे के आसार हैं।

मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी तक, उत्तराखंड में 18 जनवरी तक, बिहार में 17 जनवरी तक, ओडिशा में 16 जनवरी तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 से 18 जनवरी तक, गंगीय पश्चिम बंगाल में 17 और 18 जनवरी तक, असम, मेघालय में 15 और 16 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा।

यहां शीत लहर की मार

14 जनवरी को उत्तराखंड में कोल्ड डे के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में 14 और 15 जनवरी को शीत लहर की संभावनाएं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी, झारखंड और ओडिशा में 14 से 16 जनवरी के बीच शीत लहर चल सकती है।

