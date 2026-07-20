Heavy Rain Alert: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज

IMD Rain Alert: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन दिन भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते यानी अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मॉनसूनी ट्रफ उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय रहने के कारण अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अधिकांश स्थानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है।

IMD ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से 20 से 21 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, असम और मेघालय में भी ऐसी ही बारिश होने की संभावना है।

मेघालय और उत्तराखंड में 'आसमानी आफत' मौसम विभाग ने कहा है कि मेघालय और उत्तराखंड में आसमानी आफत का ट्रेलर मॉमसून दिखा चुका है। पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने अपना उग्र रूप दिखाते हुए मेघालय के विलियमनगर में 37 सेमी और उत्तराखंड के शामा में 22 सेमी जैसी रिकॉर्ड तोड़ 'अत्यधिक भारी बारिश' दर्ज कराई है। इसके अलावा बिहार के सिवान में 20 सेमी और उत्तर प्रदेश के बहेड़ी में 17 सेमी बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, निचले क्षोभमंडल में मध्य असम और उससे सटे नागालैंड के ऊपर हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। IMD ने कहा है कि असम और मेघालय में 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 20 और 21 जुलाई को 'बहुत भारी बारिश' की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी 20-21 जुलाई और 25-26 जुलाई को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं।

अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जैसी स्थिति बताई है, जहाँ भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 20 जुलाई को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम व मेघालय में भी इसी तरह के हालात रहने की संभावना है। इसके विपरीत, दक्षिण और पश्चिम-मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में भी इस सप्ताह फिर से बारिश जोर पकड़ने वाली है। पिछले कई दिनों से राज्य में मॉनसून कमजोर पड़ रहा है लेकिन मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 20-21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं, 22-23 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग के कुछ और भाग में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है।

बाढ़ और भूस्खलन का खतरा IMD ने कहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर 'कम से मध्यम' श्रेणी की अचानक बाढ़ (Flash Flood) आने का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (Landslides) और कीचड़ के बहाव की भी चेतावनी दी गई है, जिससे यातायात और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है।