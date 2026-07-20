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Heavy Rain Alert: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD Rain Alert: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन दिन भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है।

Heavy Rain Alert: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते यानी अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मॉनसूनी ट्रफ उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय रहने के कारण अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अधिकांश स्थानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है।

IMD ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से 20 से 21 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, असम और मेघालय में भी ऐसी ही बारिश होने की संभावना है।

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मेघालय और उत्तराखंड में 'आसमानी आफत'

मौसम विभाग ने कहा है कि मेघालय और उत्तराखंड में आसमानी आफत का ट्रेलर मॉमसून दिखा चुका है। पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने अपना उग्र रूप दिखाते हुए मेघालय के विलियमनगर में 37 सेमी और उत्तराखंड के शामा में 22 सेमी जैसी रिकॉर्ड तोड़ 'अत्यधिक भारी बारिश' दर्ज कराई है। इसके अलावा बिहार के सिवान में 20 सेमी और उत्तर प्रदेश के बहेड़ी में 17 सेमी बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, निचले क्षोभमंडल में मध्य असम और उससे सटे नागालैंड के ऊपर हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। IMD ने कहा है कि असम और मेघालय में 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 20 और 21 जुलाई को 'बहुत भारी बारिश' की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी 20-21 जुलाई और 25-26 जुलाई को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं।

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अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी

मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जैसी स्थिति बताई है, जहाँ भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 20 जुलाई को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम व मेघालय में भी इसी तरह के हालात रहने की संभावना है। इसके विपरीत, दक्षिण और पश्चिम-मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में भी इस सप्ताह फिर से बारिश जोर पकड़ने वाली है। पिछले कई दिनों से राज्य में मॉनसून कमजोर पड़ रहा है लेकिन मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 20-21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं, 22-23 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग के कुछ और भाग में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है।

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बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

IMD ने कहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर 'कम से मध्यम' श्रेणी की अचानक बाढ़ (Flash Flood) आने का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (Landslides) और कीचड़ के बहाव की भी चेतावनी दी गई है, जिससे यातायात और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है।

दिल्ली-NCR का क्या हाल?

देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD ने कहा है कि 21 जुलाई को दिल्ली-NCR के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली में सोमवार की सुबह मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहा और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से 0.5 डिग्री कम है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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