बिहार में अभी आती रहेगी आंधी, 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा अगले 7 दिनों का मौसम
दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक से 6 मई के बीच गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 मई तक मौसम के तेवर बदलेंगे।
IMD Weather Updates: मई महीने की शुरुआत के साथ ही देश के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की उम्मीद है, वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का संकट मंडरा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।
दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक से 6 मई के बीच गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 मई तक मौसम के तेवर बदलेंगे। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में 2 से 6 मई के बीच मौसम अस्थिर रहेगा। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में 6 मई तक बारिश और आंधी की स्थिति बनी रहेगी।
पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में 6 मई तक लगातार बारिश का दौर चलेगा। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 2 से 5 मई के बीच मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहेगा।
बिहार-झारखंड में ओले गिरने की चेतावनी
पूर्वी भारत में मौसम सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाला है। बिहार और झारखंड में अगले 7 दिनों तक बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में कल 2 मई से 70 किमी/घंटा की रफ्तार वाला भीषण तूफान और भारी बारिश आ सकती है। ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है।
पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थिति चिंताजनक हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बहुत भारी बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 और 3 मई को अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी 2 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंधी का अलर्ट
मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। 4 मई छत्तीसगढ़ के लिए भारी पड़ सकती है, जहां 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं तबाही मचा सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
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