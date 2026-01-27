Hindustan Hindi News
मौसम का यू-टर्न! आज हो रही बारिश, कल से शीतलहर का अटैक? इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम का यू-टर्न! आज हो रही बारिश, कल से शीतलहर का अटैक? इन राज्यों में IMD का अलर्ट

संक्षेप:

IMD Forecast Jan 28: अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 2 दिनों में तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश का दौर थमते ही ठंड फिर से जोर पकड़ेगी।

Jan 27, 2026 10:17 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IMD Forecast Jan 28: आज यानी 27 जनवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कल यानी 28 जनवरी के लिए ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के अनुसार, कल भी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जबकि कुछ राज्यों में घना कोहरा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह विक्षोभ 26 से 28 जनवरी तक सक्रिय रहेगा।

दिल्ली-NCR: बादल छाए रहेंगे, कोहरे की दस्तक

दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में आज हुई बारिश के बाद कल मौसम में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार, कल दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है।

हालांकि मुख्य सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन 28 जनवरी की सुबह हल्की बूंदाबांदी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 19-20°C और न्यूनतम तापमान 9-10°C के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश के कारण आज वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, जो कल भी 'मध्यम' श्रेणी में बनी रह सकती है।

पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी

पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर हिमालयी क्षेत्रों में हो रहा है। IMD ने 28 जनवरी के लिए उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने की भविष्यवाणी की है। यहां कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर

यहां 27 जनवरी को भारी बर्फबारी हुई है। 28 जनवरी को इसकी तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी जारी रहेगी। पर्यटकों को सावधानी बरतने और रास्तों की स्थिति चेक करके ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। हवाओं की गति 40-50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

उत्तर प्रदेश और बिहार: पूर्व की ओर बढ़ेगा सिस्टम

पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। 28 जनवरी को पश्चिमी यूपी में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिहार में 28 तारीख को मेघगर्जन के साथ बारिश का यलो अलर्ट हो सकता है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन नमी बढ़ने के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।

फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 जनवरी के बाद जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह आगे बढ़ जाएगा, उत्तर-पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों में बहना शुरू होंगी। इसके परिणामस्वरूप, 29 जनवरी से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अगले कुछ दिनों में फिर से शीत लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है।

अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 2 दिनों में तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश का दौर थमते ही ठंड फिर से जोर पकड़ेगी। 28-31 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, जबकि 29-31 जनवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है।

