सावधान! इन राज्यों में अब ठिठुरन बढ़ने के आसार, 3 साल में नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार

IMD Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम यानी 8.7 डिग्री दर्ज किया गया जो गत तीन साल में नवंबर की सबसे ठंडी सुबह रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने यह जानकारी दी है। इससे पहले नवंबर में सबसे कम तामपान 29 नवंबर 2022 को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। IMD के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा था।
निजी मौसम पूर्वानुमान संस्थान स्काईमेट के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा कि दिल्ली में बारिश होने के बाद पारा और गिरने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘‘जब तक बारिश नहीं होगी, दिन का तापमान नहीं गिरेगा। बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी।’’ पलावत के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे राजधानी में सुबह की ठंड और बढ़ सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से भी मैदानी इलाकों में और ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।
आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सुबह 8.30 बजे आर्द्रता का स्तर 92 प्रतिशत रहा। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को दिन में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि 18 और 19 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
IMD ने ताजा पूर्वानुमानों में कहा है कि इस हफ्ते यानी 20 और 21 नवंबर को उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 18-20 नवंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और पूवी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर चलने की संभावना है। इसके अलावा 18 और 19 नवंबर को छत्तीसगढ़, मराठवाडा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में; 18 नवंबर को विदर्भ में शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है।
IMD ने कहा है कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाडी और उससे सटे श्रीलंका पर कल बना निम्न दबाब का क्षेत्र बढ़ गया है। इसकी वजह से ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्षोभमंडल तक फैल गया है। IMD के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसके खीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संबावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 22 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाडी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 48 घंटों में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की तरकफ बढ़ेगा। इसकी वजह से बारिश होने की संभावना है, जो मैदानी भागों में ठंड और ठिठुरन बढ़ाएगा।
