बिहार में इन 2 दिनों में भीषण शीतलहर के आसार, 11 राज्यों में भी कड़ाके की ठंड; IMD ने बताया

भारत मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए कहा है कि अगले 5-7 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूवोत्तर भारत में भी ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 4 और 5 जनवरी को बिहार में कुछ जगहों पर भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा 4 से 6 जनवरी के बीच पंजाब में और 8-9 जनवरी को राजस्थान में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पालम और लोधी रोड में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री, रिज में 8.7 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो शीतलहर घोषित की जाती है। वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम होने पर शीत दिवस की स्थिति मानी जाती है।

विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में शीतलहर के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य के आसपास या उससे नीचे रह सकता है। इससे ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ जमने और हल्की बर्फबारी के हालात बनने की संभावना है। पहाड़ों में ठंड का असर मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और तापमान में गिरावट के रूप में दिखेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रभाव बने रहने के संकेत हैं।

पंजाब-हरियाणा में घना कोहरा पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, हालांकि न्यूनतम तापमान अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा का नारनौल 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। पंजाब में अमृतसर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है।