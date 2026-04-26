तपती गर्मी के बीच IMD ने दी गुड न्यूज, 12 राज्यों में होगी झमाझम बारिश; तूफान की भी चेतावनी
आपको बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का बांदा इलाका 47.4°C अधिकतम तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया।
IMD Rain Alert: तपती गर्मी और लू के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की प्रबल संभावना है। इसका असर आसपास के राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 28 तारीख के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि 28 से 30 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 28 से 30 अप्रैल के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि 27 से 30 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, 28 से 30 तारीख के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 28 अप्रैल से 01 मई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 27 से 29 अप्रैल के दौरान राजस्थान में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
आपको बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का बांदा इलाका 47.4°C अधिकतम तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के बाद बारिश के आसार बन रहे हैं।
इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आगामी कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल से 1 मई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से असम और मेघालय में 26 अप्रैल को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले भीषण तूफान का भी अलर्ट है। भारी बारिश के चलते इन क्षेत्रों में जलभराव और दृश्यता कम होने की आशंका जताई गई है।
झारखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट
पूर्वी भारत के राज्य झारखंड और दक्षिण के उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 26 और 27 अप्रैल को गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में भी 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
तापमान में बदलाव
राहत की खबर यह है कि 28 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के तापमान में 2-4°C की गिरावट आ सकती है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, तब तक लोगों को धूप में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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