जून-जुलाई में बहुत तड़पाने वाली है हीटवेव, 10 साल बाद IMD ने की है ऐसी भविष्यवाणी
मौसम विभाग न 2015 के बाद पहली बार दीर्घकालिक औसत से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं जून और जुलाई के महीने में भी हीटवेव की आशंका जताई गई है। कम बारिश की वजह से महंगई की मार भी डबल हो सकती है।
मई के आखिरी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होने वाली बारिश ने भले ही मौसम कूल कर दिया है लेकिन यह राहत ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मई खत्म होने के साथ ही राहत के दिन भी खत्म हो जाएंगे और जून-जुलाई में भयंकर हीटवेव का कहर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य से 10 फीसदी तक कम बारिश होने का अनुमान है। वहीं जून और जुलाई में तापमान सामान्य से ज्यादा ही बना रहेगा। जुलाई में भी हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है।
IMD के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि इस बार कोर जोन में भी बारिश सामान्य से कम होने की उम्मीद है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में बारिश एलपीए के 90 फीसदी से कम रहने का अनुमान है। जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश दीर्घकालिक औसत की 90 फीसदी से कम ही रहेगी।
10 साल बाद मौसम विभाग की ऐसी भविष्यवाणी
9 साल बाद मौसम विभाग ने इस तरह की भविष्यवाणी की है जब औसत से इतनी कम बारिश की संभावना जताई ई है। इससे पहले 2015 में अल-नीनो की वजह से एलपीए की 88 फीसदी बारिश की संभावना जताई थी। उस साल बारिश इससे भी दो फीसदी कम हुई थी। वहीं इस बार औसत की 90 फीसदी ही बारिश की बात कही गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बारिश इससे भी कम हो सकती है। बारिश में कमी के चलते हीटवेव जैसी स्थितियां बनेंगी जो कि किसानो के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगी।
केरल पहुंचने में भी देरी कर रहा मॉनसून
इस साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि 26 मई तक ही मॉनसून केरल पहुंच जाएगा। हालांकि अब 1 जून (तय) समय पर भी मॉनसून केरल पहुंचने की स्थिति में नहीं है। संभावना है कि 3 जून तक मॉनसून केरल पहुंच सकता है। वहीं जून के आखिरी तक मॉनसून देश को कवर कर पाएगा।
जानकारों का कहना है कि ईरान युद्ध की वजह से उर्वरक और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें कम बारिश की वजह से और परेशान करेंगी। खेती में लागत भी बढ़ जाएगी और धान की फसल भी कम बारिश की वजह से खराब हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने की आशंका है। फिलहाल लोगों को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होने वाली बारिश से अल्पकालिक राहत मिली है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश की उम्मीद जताई है। इसके बाद जून के महीने में लोगों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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