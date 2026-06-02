दिल्ली समेत 18 राज्यों में जारी रहेगा आंधी-बारिश का दौर, IMD का अलर्ट; बिहार में 'लू' पर मॉनसून पर गुड न्यूज

IMD Alert Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5-7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

IMD Alert Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले पांच दिन यानी 6 जून तक दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है और इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। IMD ने कहा है कि तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज-चमक की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 से 5 जून के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

ताजा बुलेटिन में IMD ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में विशेष रूप से 4 और 5 जून को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिसके झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इस, दौरान बारिश भी होने की संभावना है, जिससे पूरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम कूल-कूल बना रह सकता है। IMD ने राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 3 और 4 जून को ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 2 से 6 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मॉनसून पर भी गुड न्यूज IMD ने मॉनसून के इंतजार को लेकर भी बड़ी खबर दी है और कहा है कि 4 जून को मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है, "4 जून के आस-पास दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं। यह दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप द्वीपों, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है और 4 जून को केरल में दस्तक दे सकता है।"

केरल में भारी बारिश का अलर्ट IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के लगभग 4 जून, 2026 तक केरल में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी सीमा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के विभिन्न अक्षांशों से होकर गुजर रही है और अगले दो दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) हो सकती है।

मछुआरों को विशेष सलाह IMD ने इसके साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में लक्षद्वीप में अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच, मौसम विभाग ने मछुआरों को 7 जून तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि मालदीव, केरल-कर्नाटक तट और अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी है।

बिहार में लू का अलर्ट, दिल्ली में 1 जून तीन साल में सबसे ठंडा जहां एक तरफ मॉनसून की आहट है, वहीं बिहार में 4 से 6 जून के दौरान भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। IMD के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में देश का सबसे अधिक तापमान तेलंगाना के आदिलाबाद में 44.8°C दर्ज किया गया। IMD ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत के तापमान में 3 जून तक 2-4°C की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद गिरावट आने की उम्मीद है। इस बीच, IMD ने कहा है कि दिल्ली में सोमवार को पिछले तीन वर्षों में जून की सबसे ठंडी शुरुआत रही। शहर के लिए आधिकारिक मौसम संकेतक माने जाने वाले सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मंगलवार से बढ़ेगा तापमान लेकिन राहत शहर में आखिरी बार एक जून को अधिकतम तापमान इससे कम 2023 में दर्ज किया गया था, जो 32.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस था। सफदरजंग में अधिकतम तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री कम रहा। IMD के मुताबिक, मंगलवार से तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़ रहा है और क्षेत्र से दूर जा रहा है। इसी तरह सोमवार को हरियाणा और पंजाब में भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। शनिवार से ही तापमान में गिरावट का रुझान रहा है, जब चंडीगढ़ सहित दोनों राज्यों के कई हिस्सों में बारिश हुई थी।

किन-किन राज्यों में बारिश? IMD के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5-7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल (उप-हिमालयी और गंगा के मैदानी भाग), सिक्किम, ओड़िशा, झारखंड और बिहार में भी विभिन्न दिनों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरे सप्ताह व्यापक बारिश का अनुमान जताया है।